Reklamı Kapat
15 Kas 2021 - 10:24- Gündem G: 15 Kas 2021 - 10:26

Gölcük'te 385 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gölcük'te 385 m² arsa mahkemeden satılıktır

Gölcük'te 385 m² arsa mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle 225 Ada, 128 Parsel, Taşınmaz Düz bir konuma sahiptir. Atatürk Bulvarı ile 177. sokak kesişiminde bulunan köşe parseldir. İzmit-Bursa karayolunun kuzeyinde kalıp yola cephelidir. Etrafında yoğun konut yapıları ve ticaret yapıları mevcuttur. Nufusun orta yoğun olduğu bir bölgededir. Taşınmazın ulaşım imkanları elverişlidir, toplu taşıma güzergahındadır. 

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...
# Sokak

15 Kas 2021 - 10:24 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.158.661 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince'de 862 m² tarla icradan satılık mask
Derince'de 862 m² tarla icradan satılık
Diyabet Günü doğayla iç içe geçti mask
Diyabet Günü doğayla iç içe geçti
Distilasyon tesisinde yoğun imalat   mask
Distilasyon tesisinde yoğun imalat  
Gebzeli kadınlar açık havada spor yaptı mask
Gebzeli kadınlar açık havada spor yaptı
Kocaeli İtfaiyesi’ne asansörlerden kurtarmaya hazırlık eğitimi mask
Kocaeli İtfaiyesi’ne asansörlerden kurtarmaya hazırlık eğitimi
Kocaeli Rallisi'nde Özdemir - Memişyazıcı zaferi  mask
Kocaeli Rallisi'nde Özdemir - Memişyazıcı zaferi 
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL