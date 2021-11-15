Gölcük'te 385 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle 225 Ada, 128 Parsel, Taşınmaz Düz bir konuma sahiptir. Atatürk Bulvarı ile 177. sokak kesişiminde bulunan köşe parseldir. İzmit-Bursa karayolunun kuzeyinde kalıp yola cephelidir. Etrafında yoğun konut yapıları ve ticaret yapıları mevcuttur. Nufusun orta yoğun olduğu bir bölgededir. Taşınmazın ulaşım imkanları elverişlidir, toplu taşıma güzergahındadır.
# Sokak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.