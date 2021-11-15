Gölcük'te 385 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle 225 Ada, 128 Parsel, Taşınmaz Düz bir konuma sahiptir. Atatürk Bulvarı ile 177. sokak kesişiminde bulunan köşe parseldir. İzmit-Bursa karayolunun kuzeyinde kalıp yola cephelidir. Etrafında yoğun konut yapıları ve ticaret yapıları mevcuttur. Nufusun orta yoğun olduğu bir bölgededir. Taşınmazın ulaşım imkanları elverişlidir, toplu taşıma güzergahındadır.

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