Kocaelili araştırmacı ve tarihçi yazar 59 yaşındaki Atilla Oral hayatını kaybetti 1962 yılında Karamürsel'de doğan Atilla Oral, ilk ve orta öğrenimini Hereke'de, lise öğrenimini ise İzmit’te tamamladı. Atilla Oral, Hereke esnaflarından Hamit Oral ile Fatma Oral’ın oğullarıydı. Makaleler yazan araştırmacı Atilla Oral'ın pek çok tarih kitabı bulunuyor. Atilla Oral’ın cenazesi bugün Hereke Sümer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedilecek.