Kocaelili araştırmacı ve tarihçi yazar 59 yaşındaki Atilla Oral hayatını kaybetti 1962 yılında Karamürsel'de doğan Atilla Oral, ilk ve orta öğrenimini Hereke'de, lise öğrenimini ise İzmit’te tamamladı. Atilla Oral, Hereke esnaflarından Hamit Oral ile Fatma Oral’ın oğullarıydı. Makaleler yazan araştırmacı Atilla Oral'ın pek çok tarih kitabı bulunuyor. Atilla Oral’ın cenazesi bugün Hereke Sümer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedilecek.
15 Kas 2021 - 10:21- Gündem Güncelleme: 15 Kas 2021 - 10:28
Atilla Oral hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.