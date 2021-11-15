Kocaeli Devlet'te Radyasyon Onkolojisi Uzmanı göreve başladı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. M. Tamer Tuncer, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Ankara Numune Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. 2004-2020 yılları arasında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Tuncer son olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’nde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak hasta kabulüne başladı.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.