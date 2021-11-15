Kocaeli Devlet'te Radyasyon Onkolojisi Uzmanı göreve başladı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. M. Tamer Tuncer, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Ankara Numune Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. 2004-2020 yılları arasında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Tuncer son olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’nde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak hasta kabulüne başladı.