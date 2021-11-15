Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSU ekipleri, kent genelinde alt yapının yenilenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda Derince ilçesindeki Kamuran Caddesinde yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından yol Haziran ayında asfaltlandı. Ancak geçtiğimiz hafta İZGAZ ekipleri yolun bir kısmını yeniden kazdı. Yeni döşenen hatta kaçak olunca İSU ekipleri de ayrı bir bölümü kazdı. Bir haftadır asfalt atılmayan çukurlar sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, “Bu yola asfalt atılalı, 5 ay olmadı. Yeniden kazılması, kurumlar arasında koordinasyonun olmadığını gösteriyor. Kazdılar, kapatmadılar. Otomobiller geçerken hasar görüyor. Burası zaten neredeyse bir yıl şantiye halindeydi. İZGAZ o zaman niye çalışmasını yapmadı?” ifadelerini kullandı.
15 Kas 2021 - 11:38- Gündem Güncelleme: 15 Kas 2021 - 11:41
Vatandaş isyan etti! 5 ay önce asfalt attılar, yeniden kazdılar
Kocaeli’nin genelinde devam eden altyapı çalışmaları sebebiyle, uzun süre asfaltsız kalan yola yaklaşık 5 ay önce asfalt döküldü. Ancak yol geçtiğimiz hafta yol yeniden kazılınca bölge sakinleri duruma tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit'li - Kocaeli'nin neresinde olursa olsun gördüğünüz herhangi bir yatırım işi, kesinlikle halkımıza hizmet için değil yandaş mütahitlere para kazandırmak için yapılmaktadır.Sadece yapım süresince çekilen eziyet halkımıza kalmaktadır.Yıllardan beri yapılan şey ayni olduğu için halkımız artık bunu anlamıştır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.