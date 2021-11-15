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15 Kas 2021 - 11:41- Ekonomi G: 15 Kas 2021 - 11:44

LPG'ye bir zam daha geliyor

Otogazın (LPG) litre satış fiyatına bu gece itibarıyla bir zam daha geliyor.
LPG'ye bir zam daha geliyor mask

Otogazın litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren 25 kuruşluk artış bekleniyor. NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 16 Kasım salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk zam bekleniyor. Otogaz ve LPG'ye  en son 1 Kasımda 49 kuruşluk zam gelmişti.

15 Kas 2021 - 11:41 - Ekonomi

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