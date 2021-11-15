Döngel Vadisi Millet Bahçesi aydınlandı          

Vatandaşların evlerinin ön kapısının kent merkezine, arka kapısının da doğaya açıldığı doğal millet bahçesi niteliğindeki Başiskele’de büyük beğeni toplayan millet bahçesi gece gündüz demeden misafirlerini ağırlıyor. Vatandaşların yeni cazibe merkezi haline gelen, her türlü sosyal etkinliklerin, yürüyüş ve spor yapanların adresi olan Döngel Vadisi Millet Bahçesi’nde belediye ekipleri, aydınlatma direklerini dikti. Bölge sakinlerinin akşam saatlerinde geç saatlere kadar daha güvenle vakit geçirebilmeleri için yapılan aydınlatmalar, vatandaşların da memnuniyetiyle karşılandı.