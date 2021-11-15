Vatandaşların evlerinin ön kapısının kent merkezine, arka kapısının da doğaya açıldığı doğal millet bahçesi niteliğindeki Başiskele’de büyük beğeni toplayan millet bahçesi gece gündüz demeden misafirlerini ağırlıyor. Vatandaşların yeni cazibe merkezi haline gelen, her türlü sosyal etkinliklerin, yürüyüş ve spor yapanların adresi olan Döngel Vadisi Millet Bahçesi’nde belediye ekipleri, aydınlatma direklerini dikti. Bölge sakinlerinin akşam saatlerinde geç saatlere kadar daha güvenle vakit geçirebilmeleri için yapılan aydınlatmalar, vatandaşların da memnuniyetiyle karşılandı.
15 Kas 2021 - 11:43- Gündem Güncelleme: 15 Kas 2021 - 11:44
Döngel Vadisi Millet Bahçesi aydınlandı
Doğal güzellikleri ve doğaya saygılı insan odaklı kentleşmesiyle Kocaeli'nin yeni cazibe merkezi olan Başiskele'de yapımı devam eden Döngel Vadisi Millet Bahçesi’nde aydınlatma direkleri dikildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.