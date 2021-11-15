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15 Kas 2021 - 11:44- Asayiş G: 15 Kas 2021 - 11:47

Kamyon dorsesi elektrik tellerine temas etti! Sürücüye elektrik çarptı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kamyon dorsesini yukarıya kaldıran sürücü, dorsenin elektrik tellerine temas etmesi neticesinde ağır yaralandı.
Kamyon dorsesi elektrik tellerine temas etti! Sürücüye elektrik çarptı mask

Olay, gece 03.00 sıralarında Deniz Mahallesi Petrolofisi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 COU 832 plakalı kamyonun sürücüsü E.L.G. yan yolda durup kamyon dorsesini henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yukarı kaldırmaya başladı. Bu sırada dorse elektrik tellerine temas etti. Durumu fark etmeyen sürücü, dorseyi elleyince akıma kapıldı. Yere yığılan sürücüyü fark edenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.L.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Olay öncesi ve sonrası ile güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün dorseyi kaldırmasının ardından yere yığıldığı görülüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

# eğitim, sağlık

15 Kas 2021 - 11:44 - Asayiş

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