Bisiklet süren gence otomobil çarptı

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 16 GG 646 plakalı otomobil, H.B. isimli gencin yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle H.B. yaralanırken, sürücü ise panikle dışarıya çıkarak gencin yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.B., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü H.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.