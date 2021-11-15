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15 Kas 2021 - 13:05- Asayiş G: 15 Kas 2021 - 13:06

Bisiklet süren gence otomobil çarptı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan genç otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.
Bisiklet süren gence otomobil çarptı mask

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 16 GG 646 plakalı otomobil, H.B. isimli gencin yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle H.B. yaralanırken, sürücü ise panikle dışarıya çıkarak gencin yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.B., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü H.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
# sağlık

15 Kas 2021 - 13:05 İHA Kocaeli- Asayiş

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