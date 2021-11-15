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15 Kas 2021 - 15:13- Gündem G: 15 Kas 2021 - 15:14

Ankara Milletvekili Taşçıer,  Hürriyet’i yalnız bırakmadı

CHP Parti Meclis Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i gerçekleştirdiği Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı temel atma töreni ve salep dikim etkinliğinde yalnız bırakmadı

Ankara Milletvekili Taşçıer,  Hürriyet’i yalnız bırakmadı mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle ve belediyenin tüm birimleriyle kente değer katacak projeler üretilmeye ve hayata geçirilmeye devam ediyor. 
Yakın zamanda birbirinden değerli projeleri faaliyete geçiren İzmit Belediyesi, bugün önce Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı’nın temel atma töreni ardından da Durhasan Mahallesi’nde salep ekimi gerçekleştirdi. 


“İZMİT HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULDU”


Dün akşam Birgün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ile birlikte İzmit Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesindeki okur buluşmasına katılan CHP Parti Meclis Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer bugün Başkan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilecek her iki projenin de başlangıç etkinliğine eşlik etti. Taşçıer, “İzmit hak ettiği değeri Fatma başkanımla birlikte almaya başladı” ifadelerini kullandı. İzmit’te olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Taşçıer, tüm proje ve çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi.
# eğitim, İzmit belediyesi, proje, Fatma Kaplan Hürriyet, chp
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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15 Kas 2021 - 15:13 - Gündem

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