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15 Kas 2021 - 15:13- Gündem G: 15 Kas 2021 - 15:20

Kocaeli'de 3 kişi koronavirüse yenildi
Kocaeli'de 3 kişi koronavirüse yenildi mask

Kadire İşcan

İzmit Biberoğlu Mahallesi Kayacık Sokak adresinde ikamet eden, Petkimden emekli merhum Memişİşcan’ın eşi, 3 çocuk annesi Kadire İşcan(78) Covid-19 nedeniyle vefat etti.Cenazesi Biberoğlu Camiinden alınarak Biberoğlu Mezarlığında toprağa verildi.

Melek Gökmen

İzmit Kocatepe Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi adresinde ikamet eden Kuran kursu hocası Mehmet Gökmen’in eşi 3 çocuk annesi Melek Gökmen(64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Hatipköy Camiinden alınarak Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Müzeyyen Öztürk

İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Demir Ali Öztürk’ün eşi,5 çocuk annesi Müzeyyen Öztürk(67 Covid-19 nedeniyle yaklaşık 6 gündür tedavi gördüğü Seka devlet hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# Sokak, çocuk, covid-19

15 Kas 2021 - 15:13 - Gündem

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