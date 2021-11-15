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15 Kas 2021 - 15:21- Siyaset G: 15 Kas 2021 - 15:23

İYİ Parti Körfez İlçe teşkilatlanmada örnek

İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Koray Aydın teşkilatlanma konusunda, il başkanı Şanbaz Yıldız da yeni üye kayıtlarındaki başarıdan dolayı Körfez İlçe yönetimini tebrik etti. İlçe Teşkilat Başkanı Tugay Polat ise, “İYİ Parti’nin Türkiye’de iktidarı için vaz gücümüzle çalışacağız” dedi

İYİ Parti Körfez İlçe teşkilatlanmada örnek mask

İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Koray Aydın geçtiğimiz hafta sonunda ilimize geldi ve burada önemli programlara katıldı. İzmit’teki programda Kocaeli genelindeki mahalle başkanları ile bir araya geldi, seçim tarihinin giderek yaklaştığını, mahalle başkanları ve yönetimlerinin ise İYİ Parti Genel Merkezi’nin en güvendiği birimler olduğunun altını çizdi. Aydın, açıklamalarında iktidara da ağır göndermelerde bulundu.

KÖRFEZ TEŞKİLATINA ATAMA TEŞEKKÜRÜ

Bu arada hem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve hem de İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, mahalle teşkilatlanma çalışmalarında öncü görünen ve özellikle yeni üye çalışmalarında teşkilata en büyük desteği veren ilçe teşkilatlarına da teşekkür etti. İl başkanı Yıldız, en fazla üye yapan teşkilat olarak Körfez ilçe yönetimini tebrik ederken, Koray Aydın ise Körfez teşkilatını mahalle başkanları atamaları dolayısıyla tebrik etti.

İDDİALI MESAJLAR VERDİ

İzmit’teki mahalle başkanları toplantısına ataması yapılan bütün mahalle başkanları ile katılan İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilat Başkanı Tugay Polat ile bir araya gelen Koray Aydın, kendisine kısa sürede ilçede gösterdiği çabası ve partisine yönelik emekleri dolayısıyla teşekkür etti. Tugay Polat ise, erken ya da zamanında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Körfez ilçeden en iyi sonucu almak için çaba göstereceklerini dile getirdi.

“HEDEFİMİZ İKTİDARDIR”

Genel başkanları Meral Akşener’in Türkiye’nin geleceği olduğunu ve bunun için teşkilat olarak kendisine en büyük desteği vereceklerini belirten Polat, “Bizler Körfez ilçemizde, Şanbaz başkanımız öncülüğünde ise Kocaeli genelinde her bir insana ulaşmaya çaba göstereceğiz. Atamasını yaptığımız mahalle başkanlarımız, oluşturduğumuz ve oluşturacağımız mahalle yönetimlerimizle Körfez ilçemizin en ücra köşesindeki insanlarımıza bile ulaşacağız, partimizi anlatacak ve halkımızın desteği ile İYİ Parti’yi Türkiye’de iktidara taşıyacağız” dedi.
# İyi Parti, Koray Aydın, Şanbaz Yıldız
# İYİ PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
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15 Kas 2021 - 15:21 - Siyaset

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