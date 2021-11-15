Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu raporu açıklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 8 Kasım – 14 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 72 ayrı operasyonda 185 gram esrar, 59 gram sentetik uyuşturucu, 252 gram metamfetamin, 13 det sentetik ecza, 3 kök Hint keneviri, 5 gram kokain, 10 gram eroin, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 780 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 130 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. Şüphelilerden 3 kişi adli kontrolle, diğer 114 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 5 operasyonda 3 kilo 364 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve 6 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüphelilerden 1’i tutuklandı. 6 şahıs hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.