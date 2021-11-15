Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 8 Kasım – 14 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 72 ayrı operasyonda 185 gram esrar, 59 gram sentetik uyuşturucu, 252 gram metamfetamin, 13 det sentetik ecza, 3 kök Hint keneviri, 5 gram kokain, 10 gram eroin, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 780 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 130 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı. Şüphelilerden 3 kişi adli kontrolle, diğer 114 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 5 operasyonda 3 kilo 364 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve 6 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüphelilerden 1’i tutuklandı. 6 şahıs hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.
15 Kas 2021 - 15:22- Asayiş Güncelleme: 15 Kas 2021 - 15:24
Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu raporu açıklandı!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 77 ayrı operasyonda 137 kişiye işlem yapılırken 11 kişi ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.