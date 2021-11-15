"İklim Krizi ve Müsilaj" Bandırma’da tartışıldı

13 Kasım 2021 tarihinde Bandırma’da gerçekleştirilen, Güney Marmara Kent Konseyleri “İklim Krizi ve Müsilaj” adlı toplantıya İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol da davet edildi. 1 Ekim 2021 tarihinde, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’yı İzmit’e davet eden ve “ Marmara Denizinin Yeni Kabusu Müsilaj” adlı konferansa imza atarak öncülük eden İzmit Kent Konseyi, 16-17 Ekim 2021 tarihinde Edirne’de yapılan Türkiye Kent Konseyleri Platformunda İklim Krizi Çalışma Grubuna girmeyi başarmıştı. Türkiye Kent Konseyleri Platformu (TKKP) İklim Krizi Çalışma Grubu, küresel bir sorun haline gelen bu alandaki ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere 13 Kasım 2021 tarihinde Bandırma’da bir araya geldi.

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLDİ”

Toplantıda, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı sunumuyla müsilaj sorunu ile ilgili gelinen son duruma dair bilgiler sunuldu. Katılımcı Kent Konseyleri iklim krizi, müsilaj sorunu ve su kirliliği konularıyla ilgili çeşitli görüş ve önerilerini tartışıp çözüm önerileri geliştirdi. Yapılan toplantıya dair Sonuç Bildirgesi katılımcı kent konseyleri tarafından kaleme alındı. Toplantı sonrası İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’u makamında ziyaret ederek, İzmit- Çukurbağ Antik Alanı Kurtarma Kazısını sembolize eden minik heykeli takdim etti.

“MARMARA DENİZİ YANIYOR”

Güney Marmara Kent Konseyleri’nin İklim krizi ve müsilaj sorunu konulu toplantı sonuç bildirgesi şöyle: “Çevresinde 25 milyon insanı ve 7 kenti barındıran Marmara Denizi yanıyor. Bugün sorun olarak konuştuğumuz Musilaj sorunu, 21 Kasım 2020 tarihinde Bandırma Kapıdağ bölgesinde su yüzeyine çıkmıştır. Uzun yıllar musilaj sorunu denizin içinde bir sorun olarak zaten mevcut durumdayken, iklim krizinin aşılmaz limitlere gelmesi, evsel ve endüstriyel atıkların Marmara denizine arıtılmadan bırakılması ve sonucunda deniz suyunun 2,5 derece daha fazla ısınması MUSİLAJI bizle büyük bir sorun olarak tanıştırmış oldu. 40 yıldır Marmara ile kurulan yanlış ilişkiler nedeniyle Marmara Denizi yanıyor. Bunun nedeni sadece evsel atıklar değil, Türk Endüstrisinin % 70 sini taşıyan Marmara bölgesinin endüstriyel atıkları, tarımsal atıklar ve evsel atıklar. Bu yangından etkilenen deniz süngerleri, deniz çayırları, midyeler, balıklar yani bütün deniz canlıları bu bozuk ekosistemde yok olmayla karşı karşıya kalmıştır.

“GELECEĞİMİZ TEHDİT ALTINDA”

Marmara’da avlanan balık miktarı 80 bin tondan 20 bin tona düşmüştür. Hem geleceğimiz hem ekonomimiz büyük bir tehdit altındadır. Bu yüzden, 8 Haziran 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı 22 Maddelik Marmara Koruma Eylem Planları acilen uygulanmaya başlamalı ve sürdürülebilir olmalıdır. Amasız ve fakatsız bu maddelerin uygulanması ve denetlenmesi önemlidir. Güney Marmara Kent Konseyleri olarak birebir etkilendiğimiz bu sorun karşısında, bu planın takipçisi, katılımcısı ve ısrarla koruyucusu olacağız. Hiç kimse tek başına sorumlu değildir. Canlı yaşamını ve döngüsünü saygıyla korumak ve sürdürme sorumluluğumuzla hep beraber omuz omuza gelecek güzel günler için mücadele etmeye hazır olduğumuzu Bandırma’dan bildiriyoruz.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Atık arıtma tesislerinin yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılması. Vatandaşların aktif olarak sürece katılması ve bilinçlendirilmesi, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına TKKP’nun İklim Krizi Çalışma Grubu olarak dahil olma talebimizin karşılıksız kalmamasını istiyoruz. Eylem Planlarıyla ilgili toplumsal heyecanın yitirilmemesi gerekmektedir. Musilajın neden değil bir sonuç olduğu unutulmamalıdır. Gelecekle ilgili kaygılarımızın devam etmesi gerekmektedir. Kamuoyu baskılarını sürdürmemiz geleceğimiz için gereklidir ve bu heyecanı, ilgiyi sıcak tutmak için biz hazırız. Marmara denizi ve sulak alanlarımız bizim fosseptiğimiz değildir. Denizlerin bizim yardımımıza ihtiyacı var. Tüm canlıların yaşanabilir yarınları için birlikte omuz omuza kolektif anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.”



KATILIMCILAR ŞÖYLE:

İzmit Kent Konseyi

Bandırma Kent Konseyi

Nilüfer kent Konseyi

Gemlik Kent Konseyi

Gelibolu Kent Konseyi

Çanakkale Kent Konseyi

Edremit Kent Konseyi

Gönen Kent Konseyi

Susurluk Kent Konseyi

Odunpazarı Kent Konseyi

Adalar Kent Konseyi

Mudanya Kent Konseyi