Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Tarsus-Pozantı Otoyolu Tekir mevkisinde meydana geldi. Otoyolda Gebze Anibal Anadolu Lisesi'de müzik öğretmeni olarak görev yapan Cem Duymaz yönetimindeki 41 L 3179 plakalı otomobil, Ahmet Oğuz yönetimindeki 19 EL 676 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Duymaz ile ismi öğrenilemeyen oğlu araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Cem Duymaz’ın, hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Duymaz’ın oğlu ile TIR şoförü Ahmet Oğuz ise ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
15 Kas 2021 - 16:19- Gündem Güncelleme: 15 Kas 2021 - 16:33
Müzik öğretmeni Cem duymaz hayatını kaybetti
Adana’da otoyolda seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Cem Duymaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Duymaz’ın oğlu ile TIR şoförü yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.