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15 Kas 2021 - 20:30- Gündem

Veral İnşaat, Veliahmet için bakanlıktan onay bekliyor

Kentsel dönüşüm onayı alan Veliahmet Mahallesi’nde bazı evlere yıkım için gönderilen tebligat, mahalleliyi rahatsız etti. Korkutan tebligatın ardından gözler projeyi yapacağını taahhüt eden müteahhit firma Veral İnşaat’a çevrildi. Firma, bakanlıktan onay alır almaz projeye başlayacak

Veral İnşaat, Veliahmet için bakanlıktan onay bekliyor mask

İzmit Veliahmet Mahallesi’nde 2016 yılından beri konuşulan ve 2018 yılında ilk somut adımı atılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Veral İnşaat girişimlerde bulunmuş ve bölgede mülk sahipleriyle kat karşılığı sözleşme imzalayarak dönüşümü başlatacağını deklare etmişti. Aynı zamanda bu bölgede satın almalar da yapan firma projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmasını bekliyor.

EVSİZ KALACAKLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na projeyi sunan ve projenin onaylanmasını bekleyen Veral İnşaat, onayın ardından projeye başlayacak. Ancak öte yandan riskli alan ilan edilen Veliahmet Mahallesi’ndeki vatandaşların evleri boşaltması istendi. Bakanlığın riskli gördüğü ve yıkımını istediği evlerin sahipleri, Veral İnşaat’ın projeye bir an önce başlamasını istiyor.

“BİR DAİRENİN FİYATI 1,5 MİLYON”

Veral İnşaat’ın Kocaeli’deki yetkilisi olan Abdülkadir Gültekin, “Biz hazırız, bakanlık projemizi onaylar onaylamaz inşaata başlayacağız. Bu alan değerli bir alan. Daireler tamamlandığında burada bir dairenin fiyatı 1,5 milyon olacak. İnşaatı yapmakla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Yeter ki önümüzü açsınlar. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesiyle görüştük” dedi.

“ONAY ALIR ALMAZ BAŞLARIZ”

Gültekin, “1356 hissedardan 855 hissesinin vekaletini aldık. Zemin etüttü yapıldı. Proje hazırlandı, gerekli tüm çalışmaları bitirdik. Bol miktarda yeşil alan bırakarak 2 bin 580 daireyi planladık. 409 bin metrekare yeşil alanımız olacak. Dediğim gibi projenin bir an önce onaylanması ve buradaki mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Öyle inanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, bu sorunu çözecektir” ifadelerini kullandı.

# proje, Tahir Büyükakın

15 Kas 2021 - 20:30 - Gündem

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