Yılport Limanı’nda sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldılar  

Dilovası’nda bulunan Yılport Limanı’nda işçi kıyımı devam ediyor. Sendikal faaliyetlerin karşısında bir tutum alan liman işletmesi, sendikaya üye olan çalışanlarını işten çıkartmaya başladı. Daha önce iki kişi geçtiğimiz hafta da iki kişi daha çıkartan Yılport’un listesinde 14 kişinin daha olduğu iddia edildi. En son işten çıkartılan 3 çocuk babası Emin Can (49) ile 2 çocuk babası Hakan Çavuş (41) haksız işten çıkartmayla ilgili Yılport’a dava açtı. Tazminatsız işten çıkartılan işçiler yargı aracılığıyla haklarını almaya çalışacak.

“EMNİYET KEMERİ TAKMIYORUZ DİYE”

Geçtiğimiz yıllarda 6 kişi, geçtiğimiz haftalarda ise 2 kişiyi sendikaya üye olduğu için farklı gerekçelerle işten çıkartan Yılport Limanı belirsiz aralıklarla sendika üyesi işçilerini işten çıkartmaya devam ediyor. En son işten çıkartılan Emin Can ve Hakan Çavuş, gazetemizi ziyaret ederek yaşadıkları mağduriyeti anlattılar. Liman işçileri, “Liman içerisinde araç kullanıyoruz. Burada yapılabilecek en yüksek hız 20 kilometre. Genelde kimse emniyet kemeri takarak çalışamaz. Ancak sendika üyesi olduğumuz için bizi kemer takmadığımız ve araç içerisinde telefonla görüştüğümüz için işten çıkarttılar” dedi.

“14-15 İŞÇİ DAHA”

Sendikal faaliyetlere girenleri üzeri kapalı olarak tehdit eden işletme, buna rağmen sendika üyesi olan işçilerin gözyaşına bakmıyor. Eski işçilerinin bile bir kalemde silen Yılport’ta sendika üyesi olan 14-15 kişi daha bulunuyor. İşten çıkartılan işçilerin iddiasına göre, bu kişilerde farklı bahaneler üretilerek işten çıkartılacak. DİSK’e bağlı Nakliyat-İş ve Lim-Tel-İş Sendikalarının örgütlenmeye çakıştığı limanda işler karışık. İşçiler limanın yüzde 150 kapasiteyle çalıştığını, kapasitesinin çok üzerine çıkan limanda lavaboların önüne kadar konteyner konduğunu söyleyerek, “İş kazalarının önüne geçmek için çalışacaklarına, en doğal hakkımız olan sendikal faaliyetlere girdiğimiz için bizi nasıl işten çıkartacaklarını planlıyorlar” diyor.