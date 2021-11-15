İzmit Belediyesi Yıldız Kenter’i anacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında 17 Kasım 2019’da hayatını kaybeden usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i anacak. Anma etkinliği 16 Kasım günü Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde saat 18.00’da gerçekleştirilecek.
HALKA AÇIK OLACAK
Programın konuk konuşmacısı olan Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Araştırma Görevlisi Ayşegül Yıldız Ulaş usta tiyatrocu Yıldız Kenter’in kişiliği ve sanat hayatı hakkında katılımcılara bilgiler verecek. Halka açık olarak gerçekleştirilecek söyleşi etkinliği İzmit Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.