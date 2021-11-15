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15 Kas 2021 - 16:48- Gündem G: 15 Kas 2021 - 16:49

İzmit Belediyesi Yıldız Kenter’i anacak

İzmit Belediyesi, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i ölümünün 2. yıldönümünde anacak

İzmit Belediyesi Yıldız Kenter’i anacak mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında 17  Kasım 2019’da hayatını kaybeden usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i anacak.  Anma etkinliği 16 Kasım günü Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde saat 18.00’da gerçekleştirilecek.


HALKA AÇIK OLACAK


Programın konuk konuşmacısı olan Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Araştırma Görevlisi Ayşegül Yıldız Ulaş usta tiyatrocu Yıldız Kenter’in kişiliği ve sanat hayatı hakkında katılımcılara bilgiler verecek. Halka açık olarak gerçekleştirilecek söyleşi etkinliği İzmit Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. 
# İzmit belediyesi
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15 Kas 2021 - 16:48 - Gündem

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