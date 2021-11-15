Patibüs, ihtiyaç duyulan her yerde can dostlarımızın aşı ve tedavisini yapıyor

İzmit’in farklı bölgelerinde sokak hayvanlarını aşılayan ve ihtiyaç durumuna göre tedavilerini yapan İzmit Belediyesi veterinerleri, gezici muayene aracı Patibüs ile can dostlarımızın yerinde tedavilerini gerçekleştiriyor. Program dâhilindeki çalışmalarının yanı sıra ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de kısa sürede dönüş yaparak sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.



TEŞEKKÜR ETTİLER



Şehit Ümit Balkan Ortaokulu ve Bayraktar Ortaokulu öğrencileri, okullarında ilgilendikleri kedilerin aşı ve tedavileri için İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçti. Veteriner hekimler Patibüs ile kısa sürede her iki okula da giderek kedilerin aşılarını ve kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci ve öğretmenler İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.