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15 Kas 2021 - 17:14- Gündem G: 15 Kas 2021 - 17:16

Patibüs, ihtiyaç duyulan her yerde can dostlarımızın aşı ve tedavisini yapıyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Patibüs ile kentin dört bir yanında vatandaşların talepleri üzerine can dostlarımızın aşı ve tedavilerini gerçekleştiriyor

Patibüs, ihtiyaç duyulan her yerde can dostlarımızın aşı ve tedavisini yapıyor mask

İzmit’in farklı bölgelerinde sokak hayvanlarını aşılayan ve ihtiyaç durumuna göre tedavilerini yapan İzmit Belediyesi veterinerleri, gezici muayene aracı Patibüs ile can dostlarımızın yerinde tedavilerini gerçekleştiriyor. Program dâhilindeki çalışmalarının yanı sıra ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de kısa sürede dönüş yaparak sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. 


TEŞEKKÜR ETTİLER


Şehit Ümit Balkan Ortaokulu ve Bayraktar Ortaokulu öğrencileri, okullarında ilgilendikleri kedilerin aşı ve tedavileri için İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçti. Veteriner hekimler Patibüs ile kısa sürede her iki okula da giderek kedilerin aşılarını ve kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci ve öğretmenler İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. 
# Sokak, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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15 Kas 2021 - 17:14 - Gündem

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