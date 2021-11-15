Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Sedat Ünal idaresindeki 06 CGM 856 plakalı sebze yüklü kamyon, Uzunçiftlik gişeleri yaklaşık 1km geçince lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde park etti. Bu esnada aynı yönden gelen Bayram Özdemir idaresindeki 34 GJJ 71 plakalı bir kozmetik firmasına ait kamyonet, lastiği patlayan kamyona arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Özdemir yaralanmazken yanındaki Galip Çetin (45) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Çetin'in sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK VERİLDİ

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak verilirken kazada kulullanılamaz hale gelen kamyonet vinçle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.