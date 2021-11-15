Bakan Koca: İlk kez bunu ülke gündemine taşıyoruz

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Kasım verilerine göre, 350 bin 933 test yapıldı. Son 24 saatte, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 258 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 215 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: İLK KEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.