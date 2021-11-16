1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Gebze İlçe, MUSTAFAPAŞA Mahallesi, 3375 Ada, 24 Parselde kayıtlı Zemin Kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymet takdiri yapılan taşınmaz; 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ibaret olduğu görülmüştür. 1 odası aktif olmayıp ince işlerinin yapılmadığı, depo olarak kullanıldığı görülmüştür.
16 Kas 2021 - 10:56- Gündem Güncelleme: 16 Kas 2021 - 10:59
Gebze'de 2+1 daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 2+1 daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.