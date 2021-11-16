Gebze'de 2+1 daire icradan satılık

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Gebze İlçe, MUSTAFAPAŞA Mahallesi, 3375 Ada, 24 Parselde kayıtlı Zemin Kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymet takdiri yapılan taşınmaz; 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ibaret olduğu görülmüştür. 1 odası aktif olmayıp ince işlerinin yapılmadığı, depo olarak kullanıldığı görülmüştür.

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