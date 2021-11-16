Reklamı Kapat
16 Kas 2021 - 11:03- Gündem G: 16 Kas 2021 - 11:05

Kırtasiye malzemesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kırtasiye malzemesi alınacak

16 Kas 2021 - 11:03 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.181.369 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mesut Çıldır kalbine yenildi mask
Mesut Çıldır kalbine yenildi
Kırtasiye malzemesi alınacak mask
Kırtasiye malzemesi alınacak
Bina işleri yaptırılacak mask
Bina işleri yaptırılacak
SEDAŞ’tan Ödüllü Çevreci Proje İçin Çalışanlara Teşekkür mask
SEDAŞ’tan Ödüllü Çevreci Proje İçin Çalışanlara Teşekkür
İzmit Belediyesi Yıldız Kenter’i anacak mask
İzmit Belediyesi Yıldız Kenter’i anacak
Patibüs, ihtiyaç duyulan her yerde can dostlarımızın aşı ve tedavisini yapıyor mask
Patibüs, ihtiyaç duyulan her yerde can dostlarımızın aşı ve tedavisini yapıyor
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL