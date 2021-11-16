Dilek Yalçın: Lavantanın L’sinden anlamayanlar insanları kandırıyor

Yalçın konuyula ilgili şu ifadeleri kullandı: " İzmit Belediyesi bünyesinde çalışan, yıllar yılı tarım uygulamaları alanında dirsek çürüten, deneyim ve tecrübe kazanan ziraat mühendisleri değil de; lavantanın ‘L’ sinden anlamayan AK Partili Meclis Üyeleri Muharrem Tutuş ve Hüseyin Alyüz kulaktan dolma bilgilerle değerli İzmit halkını yanıltmaya çalışmaktadır.

İzmit Belediyesinin yeni dönem yönetimini, yalan bilgi ve gerçek dışı iddialarla çalışmalarına ket vurmaya çalışan AK Partili iki meclis üyemize lavanta ekim ve dikim işlerini öğretmek mecburiyetinde değiliz, lakin insanları kandırmalarına da izin veremeyiz. Kırsal Hizmetler müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personeli bölgede en uygun lavanta tarımı tekniği amaçlı lavantaları gözlemlemiştir.

KARAABDÜLBAKİ’DEKİ LAVANTALAR DURHASAN’A NAKLEDİLDİ

İzmit Belediyesi olarak Karaabdülbaki Mahallesi’nde kurduğumuz bahçede dikili halde bulunan lavantalar Angustifolia fidesi geçtiğimiz hafta içerisinde, büyük bir titizlikle Durhasan Mahallesi’nde bulunan Tarımsal Uygulama Bahçesi’ne nakledilmiştir.

KARAABDÜLBAKİ ALANI DENEME ALANIDIR

Nitekim; Karaabbülbaki Mahallemizde bulunan tarım arazisi demonstrasyon, yani göstererek öğretme-uygulama sahasıdır. Burada, İzmit Belediyesinin, kentte yetiştirip üretmeyi planladığı ürünler denenmekte ve ilk uygulaması yapılmaktadır.

KARAABDÜLBAKİ FARKLI CİNS LAVANTALAR DİKİLECEK

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün bilgi ve tecrübesi dahilinde yürütülen üretim organizasyonunda; azami miktarda İntermedia cinsi lavanta fidesi, Kasım ayı içerisinde Karaabdülbaki Mahallesi’ndeki tarım demonstrasyon alanına dikilecektir.

ANADOLU’NUN BEREKETİ İZMİT TOPRAKLARINDA OLACAK

Başlattığımız üretim hamleleriyle şehrimize değer katan İzmit Belediyesi olarak; Anadolu’nun bereketine bereket katan fidelerimizi toprakla buluşturmaya devam edeceğiz."