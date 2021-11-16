Seyfettin Yurt vefat etti

Körfez Çamlıtepe Mahallesinde ikamet eden ve Yarımca Gübre fabrikasından emekli olan Seyfettin Yurt(78) yaşlılık nedeniyle vefat etti.Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Birimi çalışanlarından Muhammet Yurt ile birlikte 4 çocuk babası olan Seyfettin Yurt’un cenazesi Çamlıtepe Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verilecek.