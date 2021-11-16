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16 Kas 2021 - 11:41- Asayiş G: 16 Kas 2021 - 11:44

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! 1 yaralı...

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! 1 yaralı... mask

Alınan bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan S.Ş.(36) idaresindeki 34 BSS 117 plakalı otomobil, Kuzey Marmara otoyolu Derince İzmit sınırı T4 Tünelleri içinde aynı istikamette seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ş. isimli sürücü yaralandı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.Ş.’ye sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. S.Ş.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobiller çekicilerle yoldan kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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16 Kas 2021 - 11:41 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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