Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! 1 yaralı...

Alınan bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan S.Ş.(36) idaresindeki 34 BSS 117 plakalı otomobil, Kuzey Marmara otoyolu Derince İzmit sınırı T4 Tünelleri içinde aynı istikamette seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ş. isimli sürücü yaralandı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.Ş.’ye sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. S.Ş.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobiller çekicilerle yoldan kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.