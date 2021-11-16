Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! 1 yaralı...

Alınan bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan S.Ş.(36) idaresindeki 34 BSS 117 plakalı otomobil, Kuzey Marmara otoyolu Derince İzmit sınırı T4 Tünelleri içinde aynı istikamette seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ş. isimli sürücü yaralandı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.Ş.’ye sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. S.Ş.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobiller çekicilerle yoldan kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.