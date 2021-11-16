Muhtardan isim değişikliği önerisi! "Yanlış algı yaratıyor"

Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yeni bir tartışma konusu açtı. 2000 yılında Sanayi Mahallesi ismini alan eski ismi ile 603 evler Mahallesi’nin isminin olumsuz algı yarattığını ifade eden Muhtar Moğultay, mahallenin adının değişmesi gerektiğini savundu. Mahalledeki olumsuz algıyı yıkmak istediğini ifade eden Moğultay yeni isim önerileri istedi.

“ALGIYI KIRMAK İÇİN YENİ BİR ÇALIŞMA KAÇINILMAZ”

Muhtar Moğultay paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bildiğiniz gibi 2000 yılından önce mahallemizin ismi 603 Evler Mahallesiydi. 2000 yılından sonra mahallemizin ismi Sanayi Mahallesi olarak değiştirildi. Evet mahallemiz sınırları içerisinde sanayi esnafları da mevcuttur lakin dışarıdan bakınca veya mahallemizi bilmeyen vatandaşlar için mahallemiz sanki sanayinin tam ortasında veya sanayi ile iç içeymiş gibi bir algı söz konusudur maalesef. Bu algıyı kırmak ve mahallemizi daha da güzelleştirmek adına mahallemizin ismini değiştirmek gibi bir çalışma yapma gereği kaçınılmaz olmuştur. Siz mahalle sakinlerimizden bu konu ile alakalı düşüncelerinizi ve değişikliğe karar vermemiz halinde mahallemizin yeni ismini belirlemek adına bana özelden fikirlerinizi iletmenizi istiyor hayırlı akşamlar diliyorum”