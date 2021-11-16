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16 Kas 2021 - 11:56- Kültür-Sanat G: 16 Kas 2021 - 11:58

Bağımsız Fotoğrafçılar, bu kez Bilecik’i fotoğrafladı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, geçtiğimiz pazar günü Bilecik iline giderek Çukurören Köyü, Şelale, Kınık, Küçük Elmalı Tabiat Parkı ve Bakraz Gölü içerisinde kalan Günyurdu Köyü’nü fotoğraflamanın keyfini yaşadılar
Bağımsız Fotoğrafçılar, bu kez Bilecik’i fotoğrafladı mask
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İlimizin en aktif sivil toplum örgütlerinden biri olan, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, geçtiğimiz pazar gününü de boş geçirmedi.Topluluk üyeleri; Bilecik Çukurören Köyü (Kırmızı acı biberi ile meşhur),Şelale,Kınık (çömlekçiler),Küçük Elmalı Tabiat Parkı ve Bakraz Gölü içerisinde kalan Günyurdu Köyü’nü fotoğrafladılar. Yurdumuzun güzel köşelerini fotoğraflamaya devam eden grup üyelerine aynı zamanda eğitim desteği de verilerek öğrenmeleri, yaparak yaşayarakdeneyimlemeleri sağlanıyor.

“ETKİNLİKLERİMİZ HERKESE AÇIK”

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı Kemal Kaya, “Gezilerimize olan ilgi her geçen gün artıyor.Bu güvene layık olmak için biz de daha fazla çalışıyoruz. Ayrıca, gezilerde çekilen fotoğrafların okumaları, cuma günleri saat 19.00’da İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Fuat Altın tarafından yapılıyor. Fotoğraf konusunda kendini yetiştirmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat olan bu etkinliklere, fotoğraflarınızla katılımlarınızı bekliyoruz.Etkinliklerimiz ücretsiz olupherkese açıktır” şeklinde konuştu.

 

# İzmit belediyesi, eğitim

16 Kas 2021 - 11:56 - Kültür-Sanat

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