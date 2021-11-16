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16 Kas 2021 - 11:58- Gündem G: 16 Kas 2021 - 12:03

Atatürk düşmanı yazarda Başiskele ısrarlı, İzmit Belediyesi’nde de var

Atatürk düşmanı olarak adlandırılan yazar Mustafa Armağan’ın 33 tane kitabı yarınki ihaleyle birlikte yeni yapılacak olan Başiskele Belediyesi Kütüphanesi’nde yer alması tepkilere neden olurken İzmit Belediyesi’nin kütüphanesinde de olması dikkat çekti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Atatürk düşmanı yazarda Başiskele ısrarlı, İzmit Belediyesi’nde de var mask

Başiskele Belediyesi, ilk kez ilçeye kütüphane yapılması için adım atarken 17 Kasım 2021 tarihinde (yarın) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde, 9 kalemden oluşan kütüphane kurulumu ve 20 bin kitap alımı için ihaleye çıkılacak. Bilindiği gibi 20 bin kitap alım ihalesinde yayınlanan listede ‘ Mustafa Kemal Atatürk düşmanı yazar olarak’ adlandırılan Mustafa Armağan’ın kitapları da olması tepki çekmiş, Armağan’ın 33 kitabının ihale yoluyla alınacak olması hakkında çok sayıda açıklama yapılmıştı. Armağan, 2017 yılında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İZMİT’İN KÜTÜPHANESİNDE VAR

Yapılan tepki ve açıklamaların ardından Başiskele Belediyesi geri adım atmazken aynı yazarın kitabının İzmit Belediyesi’nin kütüphanesinde olduğu da ortaya çıktı. Armağan’ın “Osmanlı’nın Kayıp Atlası” isimli kitabın e-kitap şeklinde indirilmesine de olanak tanınırken hem Başiskele Belediyesi hem de İzmit Belediyesi’nin ‘Atatürk düşmanı yazar’ olarak adlandırılan Mustafa Armağan’ın kitapları hakkında bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.

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16 Kas 2021 - 11:58 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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