Gölcük'ün sevilen ve sayılan iş insanı merhum Hayri Çıldır'ın oğlu, iş insanı 51 yaşındaki Mesut Çıldır, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Mesut Çıldır, bugün Ulaşlı Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardında Ulaşlı Mezarlığında toprağa verilecek.
16 Kas 2021 - 12:32- Gündem Güncelleme: 16 Kas 2021 - 12:34
Mesut Çıldır kalbine yenildi
Gölcük'ün sevilen ve sayılan iş insanı 51 yaşındaki Mesut Çıldır, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.