Kocaeli'de 2 kişi koronaya yenildi

Gülseren Ünlü

Derince Yenikent Mahallesi Menekşe Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Hilmi Ünlü’nün eşi Gülseren Ünlü (60) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Gülseren Ünlü’nün cenazesi Derince Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanŞehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

Niyazi Tözüm

İzmit Malta Mahallesi Onur Sokak adresinde ikamet eden Denizcilik İşletmelerinden emekli Niyazi Tözüm (72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Niyazi Tözüm’ün cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındanKent Mezarlığında toprağa verildi.