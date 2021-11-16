Aykut hocalarına doğum günü sürprizi!

1. Amatör Lig B Grubu’nda sezona 2’de 2 yaparak başlayan Hisareynspor’da genç teknik adam Aykut Balta için doğum günü sürprizi yapıldı. Özellikle Gölcük bölgesi takımlarında başarı ile görev alan ve aynı zamanda Gölcük Belediyesi Spor Birimi’nde çalışan Aykut Balta için antrenmanda pasta kesildi. Genç çalıştırıcı sporcularına nazik düşüncelerinden ötürü teşekkür etti.