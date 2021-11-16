1. Amatör Lig B Grubu’nda sezona 2’de 2 yaparak başlayan Hisareynspor’da genç teknik adam Aykut Balta için doğum günü sürprizi yapıldı. Özellikle Gölcük bölgesi takımlarında başarı ile görev alan ve aynı zamanda Gölcük Belediyesi Spor Birimi’nde çalışan Aykut Balta için antrenmanda pasta kesildi. Genç çalıştırıcı sporcularına nazik düşüncelerinden ötürü teşekkür etti.
16 Kas 2021 - 14:28- Spor Güncelleme: 16 Kas 2021 - 14:30
Aykut hocalarına doğum günü sürprizi!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.