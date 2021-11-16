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16 Kas 2021 - 14:29- Spor G: 16 Kas 2021 - 14:30

Harbişspor’dan teşekkür
Harbişspor’dan teşekkür mask

1. Amatör Lig A Grubu’nda sezona 2’de 2 ile başlayan Harb İş Spor Kulübü’nü, 2-1 kazanılan Darıca Martıspor maçındakulübün Onursal Başkanı ve Türk Harb İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak ile yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı.Kulüpten yapılan açıklamadaHarb İş Sendikası kurmaylarına teşekkür edilirken Gökbayrak ve yönetimi tüm maçlara davet edildi.
# Darıca

16 Kas 2021 - 14:29 - Spor

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