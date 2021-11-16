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16 Kas 2021 - 14:29- Spor G: 16 Kas 2021 - 14:31

Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimleri İzmit’te yapıldı
Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimleri İzmit’te yapıldı mask
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TOSFED Kadınlar Komisyonu tarafından geliştirilen ve uygulanan sosyal sorumluluk projesi “Velinin Karnesi Nasıl?” 38.Kocaeli Rallisi öncesinde Selma Orhon Atameriç Anaokulu ve Bahceşehir Koleji Kocaeli Kampüsü'nde devam etti

12 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Komisyon üyeleri Yeşim Bostancı, Beyza Avcıoğlu, Emire Cantürk Eren'in katılımıyla gerçekleştirilen Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimleri'nde, ralli pilotu Akın Can Kiper ve karting pilotu Seda Kaçan'dan bilgiler alan öğrenciler aynı zamanda Fiat Egea ralli otomobilini inceleme şansını yakaladı. Proje kapsamında, bugüne kadar İstanbul, Bursa, Ankara, Yalova, İzmir, Muğla, Sakarya, Mersin, Tarsus, Osmaniye, Kars ve Diyarbakır illerinde toplam 46 ayrı okulda yaklaşık 12.000 öğrenciye ulaşıldı.

OTOMOBİL PORLARI SEVDİRİLİYOR

Trafik eğitimi ve otomobil sporlarını tanıtma faaliyetleri gerçekleştirilirken, çocuklarımıza genç yaşta trafik bilinci kazandırılması, otomobil sporlarının sevdirilmesi ve velilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunuldu. Eğitimlere yarış ekipmanlarıyla katılan sporcular, özel hazırlanan animasyon videolar ve sergilenen yarış otomobilleri öğrencilerin büyük ilgisini çekti, merak ve heyecan uyandırdı.
# eğitim, proje

16 Kas 2021 - 14:29 - Spor

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