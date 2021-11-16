Harbişspor’dan teşekkür

1. Amatör Lig A Grubu’nda sezona 2’de 2 ile başlayan Harb İş Spor Kulübü’nü, 2-1 kazanılan Darıca Martıspor maçında kulübün Onursal Başkanı ve Türk Harb İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak ile yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı. Kulüpten yapılan açıklamada Harb İş Sendikası kurmaylarına teşekkür edilirken, Gökbayrak ve yönetimi tüm maçlara davet edildi.