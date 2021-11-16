Harbişspor’dan teşekkür

1. Amatör Lig A Grubu’nda sezona 2’de 2 ile başlayan Harb İş Spor Kulübü’nü, 2-1 kazanılan Darıca Martıspor maçında kulübün Onursal Başkanı ve Türk Harb İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak ile yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı. Kulüpten yapılan açıklamada Harb İş Sendikası kurmaylarına teşekkür edilirken, Gökbayrak ve yönetimi tüm maçlara davet edildi.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.