Alternatifi olmayan bir maça çıkacağız

Pazar günü Bandırmaspor’a konuk olacak Kocaelispor’da, cezalı olan Cisse ve Mandjeck forma giyemeyecek. Yılmaz’ın ise durumu net değil. Yeşil Siyahlılar, Bandırma karşısında özellikle merkez alanda alternatifsiz bir maç geçirecek
AKÇAY, YILMAZ’IN OYNAMASINI İSTİYOR
Bursaspor’u 2-1 devirerek milli maç arasına hayli moralli giren Kocaelispor’da eksikler düşündürüyor. Cisse ve Mandjeck kart cezalısı, kasık sakatlığı bulunan Yılmaz’ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın Yılmaz’ı oynatmayı istediği, futbolcunun da ağrısı kendisini zorlamazsa risk alacağı öğrenildi.
DIOP MU İLYAS MI ?..
Bandırma maçında ilk kez alternatif noktasında çok zorlanacak bir maça çıkmaya hazırlanan Kocaelispor’da Atila’nın cezası sona erdi. Savunma hattının ve ofans hattının değişmeyeceğine kesin gözü ile bakılıyor. Yılmaz forma giyemezse 6 numara pozisyonunda ise Omolo-Mehmet Taş ikilisinin sahaya çıkacağı tahmin ediliyor. Forvet arkası pozisyonunda Diop ya da İlyas Kubilay arasındaki kararı teknik ekip verecek. İki futbolcu da Bursa maçında beklentilerin altında kalmıştı.
MUHTEMEL 11 ŞÖYLE
Buna göre Kocaelispor’un Bandırma karşısında kalede Korcan, savunmada Semih, Atila, Diogo, Musa Nizam, önlerinde Mandjeck, Mehmet Taş, sağda Benhur, solda Tisdell, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay ya da Diop ileride ise Dino 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.