Kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

Kaza öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Engin Caddesi’nde meydana geldi. Bisikleti ile evine giden Ali Fırat Y., sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LY 2383 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi hafif yaralanan çocuğu tedavisi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.