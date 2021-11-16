Kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

Kaza öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Engin Caddesi’nde meydana geldi. Bisikleti ile evine giden Ali Fırat Y., sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LY 2383 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi hafif yaralanan çocuğu tedavisi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Kocaeli, kocaeli haber, Kocaeli Gazete, Kocaeli haberleri, kocaeli flas haber, kocaeli gazeteleri, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazete haber, kocaeli son dakika, kocaeli manset, kocaeli guncel haberler, Gölcük, Başiskele, kocaeli manset-haber, kocaeli gündem, , İzmit, Darıca, Gebze, Kartepe, son dakika haberleri, Körfez, Çayırova, Dilovası, eğitim
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.