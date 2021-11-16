Reklamı Kapat
16 Kas 2021 - 14:46- Yaşam G: 16 Kas 2021 - 14:49

İzmit Lisesi 74-75 mezunları Altınnal'da hasret giderdi

İzmit Lisesi 6 Fen-C Sınıfı 1974 -75 mezunu 11 arkadaş, uzun yıllar sonra Otel Altınnal’da bir araya gelerek hasret giderdiler
İzmit Lisesi 74-75 mezunları Altınnal'da hasret giderdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit’te bulunan Otel Altınnal’da önceki gün nostaljik bir buluşma gerçekleşti. İzmit Lisesi 6 Fen-C Sınıfı 1974 -75 mezunları bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 1974-1975 mezunlarından olan Otel Altınnal’ın sahibi Hasan Kahya’nın ev sahipliğinde bir araya gelen mezunlar arasında Bodrum’da eczacılık yapan Vejdi Cihangir, Pamukova Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Emekli Mal Müdürü Feriha Erbaş Nurlu, Emekli Vergi Memuru Hülya Çetin Çelik, Kimya Mühendisi Sevil Kassem Duvarcı, Elektronik Mühendisi İdris Müftüoğlu, Elektrik Mühendisi Arif Uğur Ercenik, Kulak Burun Boğaz Hekimi Önder Doğan, seramik sanatçısı Nevin Tarım Aydan, kurumsal firmada koçluk yapan Ahmet Balkaya yer aldı.

PİLAV GÜNÜ’NDE BULUŞACAKLAR

Uzun yıllar sonra yaşamlarını sürdürdükleri farklı illerden kalkıp gelen 11 arkadaş, önce yemek yediler, sonrada çaylarını yudumlayıp bol bol sohbet ettiler. Okul anılarını anlatıp birbirlerine hediyeler veren arkadaşlar, 5 saat boyunca nostalji dolu anlar yaşadılar. 74-75 mezunu arkadaşlar, Haziran 2022’de İzmit Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek Pilav Günü’nde buluşmak üzere vedalaştılar.
# Mustafa

16 Kas 2021 - 14:46 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.181.369 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Lisesi 74-75 mezunları Altınnal'da hasret giderdi mask
İzmit Lisesi 74-75 mezunları Altınnal'da hasret giderdi
Liposuction İle Bölgesel Yağlarınızdan Kurtulun! mask
Liposuction İle Bölgesel Yağlarınızdan Kurtulun!
Z Kuşağı ve Madde Bağımlılığı mask
Z Kuşağı ve Madde Bağımlılığı
Fuar Alanında küçük antep mask
Fuar Alanında küçük antep
Ayaklarınızı Sıcacık Tutacak Bot Modelleri mask
Ayaklarınızı Sıcacık Tutacak Bot Modelleri
Vesna Design Kalitesiyle En Trend Sweatshirt Modelleri mask
Vesna Design Kalitesiyle En Trend Sweatshirt Modelleri
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL