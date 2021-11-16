İzmit Lisesi 74-75 mezunları Altınnal'da hasret giderdi

İzmit’te bulunan Otel Altınnal’da önceki gün nostaljik bir buluşma gerçekleşti. İzmit Lisesi 6 Fen-C Sınıfı 1974 -75 mezunları bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 1974-1975 mezunlarından olan Otel Altınnal’ın sahibi Hasan Kahya’nın ev sahipliğinde bir araya gelen mezunlar arasında Bodrum’da eczacılık yapan Vejdi Cihangir, Pamukova Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Emekli Mal Müdürü Feriha Erbaş Nurlu, Emekli Vergi Memuru Hülya Çetin Çelik, Kimya Mühendisi Sevil Kassem Duvarcı, Elektronik Mühendisi İdris Müftüoğlu, Elektrik Mühendisi Arif Uğur Ercenik, Kulak Burun Boğaz Hekimi Önder Doğan, seramik sanatçısı Nevin Tarım Aydan, kurumsal firmada koçluk yapan Ahmet Balkaya yer aldı.
PİLAV GÜNÜ’NDE BULUŞACAKLAR
Uzun yıllar sonra yaşamlarını sürdürdükleri farklı illerden kalkıp gelen 11 arkadaş, önce yemek yediler, sonrada çaylarını yudumlayıp bol bol sohbet ettiler. Okul anılarını anlatıp birbirlerine hediyeler veren arkadaşlar, 5 saat boyunca nostalji dolu anlar yaşadılar. 74-75 mezunu arkadaşlar, Haziran 2022’de İzmit Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek Pilav Günü’nde buluşmak üzere vedalaştılar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.