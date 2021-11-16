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16 Kas 2021 - 14:48- Sağlık G: 16 Kas 2021 - 14:50

Horlama erkekler de ve kilolu kişiler de daha sık görülüyor!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hayati Kale, horlamayla bilgi verdi. Horlama erkeklerde ve kilolu kişilerde daha sık görülen, yaşla birlikte görülme sıklığı artan yaygın bir uyku sorunudur.
Horlama erkekler de ve kilolu kişiler de daha sık görülüyor! mask

Hafif, şiddetli, aralıklı ya da sürekli olabilir. Arada sırada özellikle yorgunken horlamak ciddi bir sağlık sorunu değildir. Ancak uzun süredir horlama probleminiz varsa, uyurken genellikle horluyorsanız sadece yakınlarınızın uyku kalitesi değil kendi sağlığınız ve uyku kaliteniz de etkilenmektedir. Horlamanın birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında uyku apnesi potansiyel etkileri nedeniyle ciddi bir uyku ve solunum problemidir. Çünkü uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durmasına ve başlamasına neden olur. 

Horlamanın nedenleri nelerdir? 

Uyurken kaslarımız gevşer. Bu durum nefes aldığımız yolun daralmasına, hareket eden havanın daha dar alandan geçerken dokuları titretmesine ve ses çıkarmasına neden olur.  

Nedenlerini kısaca: 

*Kilolu olmak 

*Bademcik şişliği, sinüzit, geniz eti 

*Burun şekil bozuklukları 

*Boğaz ve çene anatomik yapısındaki şekil bozuklukları 

*Burun tıkanıklığı 

*Uyku ilacı ve sakinleştiriciler 

*Kalp hastalıkları 

*Nazal polipler 

*Gebelik 

*Sırt üstü baş aşağıda yatmak 

*Aşırı yorgun olmak 

Şeklinde sıralayabiliriz. 

Uyku apnesi nedir? 

Uyku sırasında anormal solunum ile kendini gösteren bir durumdur. Uyku apnesi olan kişilerin nefeslerinde uyurken uzun süreli duraklamalar olur. Bu geçici solunum gecikmeleri düşük kaliteli uykuya sebep olurken aynı zamanda vücudun oksijen ihtiyacını yeterince alamamasına neden olarak potansiyel olarak ciddi sağlık sonuçlarına yol açabilir. Yani apne yalnızca horlama problemi değil aynı zamanda solunum hastalığıdır. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmelidir. Birkaç tür uyku apnesi vardır, ancak en yaygın olanı obstrüktif uyku apnesidir. Bu tip apne uyku sırasında boğaz kaslarında yaşanan gevşeme sonucu aralıklı olarak hava yolu tıkandığında ortaya çıkar. 

Uyku apnesi hangi problemlere yol açar? 

Temel problem yeterince dinlenememektir. Uyku eksikliği kişiyi fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak etkileyen geniş kapsamlı birçok sağlık problemiyle ilişkilidir. Ayrıca apnenin şiddetine, yani vücuttaki oksijen dengesini etkileme seviyesine göre tedavi edilmeyen apne yüksek tansiyon, kalp krizi, kalp hastalığı ve felç gibi çeşitli kardiyovasküler sorunlara neden olabilir. 

Horlama ve uyku apnesi tedavisi 

Eğer horlama çok şiddetli değilse daha yüksek yastıkta yatmak, sırt üstü yatma alışkanlığını değiştirmek, kilo vermek, uyku öncesi yemeye ara vermek gibi yöntemler etkili olabilir. Ancak bu uygulamalara rağmen problem geçmiyorsa KBB uzmanına başvurularak neden belirlenmelidir. Tedavi horlamanın nedenine göre farklılık gösterecektir. Burun bölgesindeki kemik eğrilikleri, tıkanıklıklar, et, polip gibi sağlıklı nefes almayı etkileyen olgular varsa ilk olarak bu rahatsızlıkların ilaç ya da gerekliyse cerrahi yöntemlerle tedavisi gerekir. Bazı durumlarda ağız içi alet kullanımı uyku sırasında dilin arkaya doğru hareketini engelleyerek horlama rahatsızlığını tedavi edilebilir. Uyku apnesi problemi varsa gece yatarken hava yolunu destekleyen özel cihazlar takması sayesinde solunum problemi tedavi edilebilir. Kısaca horlamanın nedenine göre tedaviler oldukça farklılık göstermektedir.

# sağlık

16 Kas 2021 - 14:48 - Sağlık

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