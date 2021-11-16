Nazer Plaza törenle açıldı

Gebze Nazer Plaza açılış töreni Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Vali Yavuz’un yanı sıra törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, Nazer Genel Müdürü Aykut Pektekin,Türkiye Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç, Türkiye Opel Genel Müdürü Alpagut Girgin, Türkiye Citroen Genel Müdürü Selen Akın, PSA Grup Türkiye Başkanı OlivyeKorniyal, basın mensupları ve davetliler katıldı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Nazer Genel Müdürü Aykut Pektekin’in açılış konuşmasıyla başlayan program; Türkiye Opel Genel Müdürü Alpagut Girgin, Türkiye Citroen Genel Müdürü Selen Akın, Türkiye Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç’ın otomotiv sektörü hakkındaki bilgilendirme konuşmalarıyla devam etti. Protokol konuşmalarının devam ettiği programda selamlama hitapları ile konuşmalarına başlayan Vali Seddar Yavuz, şunları kaydetti:

AYDINLIK GELECEK

“Öncelikle bilim, sanayi ve teknoloji merkezi, ilimizin dünya ile yarışan yüzü Kocaeli’mize hoş geldiniz. Genç girişimci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bu dönemde de yine artan yatırımlarla ülkemizin aydınlık geleceğini hep beraber inşa edelim diyorum. Bir kez daha hepinizi istihdama katkılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun, bol ve bereketli kazançlar diliyorum.”dedi.