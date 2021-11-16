Türkiye'de en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir'de yaklaşık bir ay önce hasat edilerek kuyulara doldurulan kestanelerin kuyudan çıkarılarak sofralara yolcuğu başladı. Üreticinin geçen yıl 4 liradan sattığı kestane kebabın toptan fiyatı, bu yıl 10 lira. Bazı illerde kilosu 10 TL ila 35 TL arasında değişebiliyor. Bu fiyat mangalda pişince 200 liraya kadar çıkıyor.
16 Kas 2021 - 14:50- Ekonomi Güncelleme: 16 Kas 2021 - 14:51
Kestane kebaba yüzde 150 zam
Üreticinin geçen yıl 4 liradan sattığı kestane kebap bu yıl en az 10 lira. Bu fiyat pazarda 30 liraya çıkarken, mangalda pişince 200 lirayı buluyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.