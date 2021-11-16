Kestane kebaba yüzde 150 zam

Türkiye'de en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir'de yaklaşık bir ay önce hasat edilerek kuyulara doldurulan kestanelerin kuyudan çıkarılarak sofralara yolcuğu başladı. Üreticinin geçen yıl 4 liradan sattığı kestane kebabın toptan fiyatı, bu yıl 10 lira. Bazı illerde kilosu 10 TL ila 35 TL arasında değişebiliyor. Bu fiyat mangalda pişince 200 liraya kadar çıkıyor.