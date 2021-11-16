YRP Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek, CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman’ı ziyaret etti. Başiskele’de bulunan tüm siyasi partileri ziyaret edeceğini belirten Civelek, “Başiskele’ye hizmet için tüm siyasi partiler üzerine düşeni eksiksiz yapmalıdır” dedi. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Başiskele’de hiçbir ayrım gözetmeden kaliteli hizmet etmenin derdindeyiz. İlçemiz için faydalı olabilecek bütün fikirleri dinlemeye hazırız, bizim derdimiz Başiskele için neler yapabiliriz derdidir. Milletimizin dertlerine derman olmak için hazırladığımız kaynak paketlerinde izleyeceğimiz yol haritası bellidir. Enerjik, dinamik ve 81 il, 922 ilçede tüm hazırlıklarını tamamlamış teşkilatlarımız ile biz hazırız” dedi. CHP İlçe Başkanı Anıl Acurman ile fikir alışverişinde bulunan Civelek, misafirperverliklerinden dolayı Acurman’a teşekkür etti.
16 Kas 2021 - 14:51- Siyaset Güncelleme: 16 Kas 2021 - 14:52
YRP’li Civelek’ten CHP’ye ziyaret
YRP Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman’a ziyarette bulunarak “Başiskele için neler yapabiliriz”i konuştu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.