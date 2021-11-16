YRP’li Kahya: Büyükakın’ın müsilaj için aldığı övünçler beyhude çıktı

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Divan Toplantısı’na Genel Başkan Başdanışmanı ve Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve İl Yöneticisi Hakan Uzun katıldı. İlçe Başkanı Musa Kahya başkanlığında gerçekleştirilen ilçe divanı; İzmit ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ve partililerin katılımıyla yapıldı. İlçe Başkanı Musa Kahya konuşmasında Marmara Denizi’ndeki müsilaja değindi.

“MARMARA DENİZİ’NİN ÇIĞLIKLARIYDI”

Kahya, “2021 Mayıs ayında müsilaj krizi nedeniyle Marmara Denizi’nde toplu balık ölümleri gerçekleşti, bunlar ölmek üzere olan Marmara Denizi’nin çığlıklarıydı. Oysaki yüzeyde yapılan temizlik ile müsilaj krizi çözülmüş gibi gözükse de deniz dibinde kirlilik artıyor. Peki, çözüm nedir? Sanayi atıklarının kimyasal arıtma yöntemleriyle yerinde arıtılarak, tarım ve sulama faaliyetleri için geri kazanılmalıdır. Biyolojik arıtma, kimyasal sanayi atıklarını arıtmak için yeterli değildir” dedi.

“ALDIĞI TEŞEKKÜRLER BEYHUDE”

Kahya, “Marmara’yı kurtarmak istiyorsak sanayi atıklarını denize boşaltan vanalar acilen kapatılmalıdır.Müsilaj mücadelesiyle Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tahir Büyükakın’ın almış olduğu teşekkürlerin ve övünçlerin aslında beyhude olduğu Marmara Denizi dibinde kirliliğin artmasıyla ortaya çıkmıştır” diye konuştu.