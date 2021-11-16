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16 Kas 2021 - 14:52- Siyaset G: 16 Kas 2021 - 14:54

Gelecek Körfez, Bükin’e emanet

Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevine atandıktan sonra yoğun bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık veren Serap Çakır, Körfez İlçe Başkanlığına Mustafa Bükin’i atadı
Gelecek Körfez, Bükin’e emanet mask

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Körfez İlçe Başkanlığı görevine atadığı Mustafa Bükin’e yetki belgesini verdi. Bükin’den beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, başarı dileklerini iletti. Darıca İlçe Başkanlığı atamasının da en kısa sürede yapılacağını vurgulayan Çakır, sahada aldıkları enerjiyle teşkilatlanma çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

MUSTAFA BÜKİN KİMDİR?

Aslen Bingöllü olan Mustafa Bükin, 1 Nisan 1991 İstanbul doğumlu. 1995 yılından itibaren Kocaeli’de yaşayan iş insanı Bükin, evli ve 2 çocuk babası.
# Mustafa, Darıca, çocuk

16 Kas 2021 - 14:52 - Siyaset

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