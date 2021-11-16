Gelecek Körfez, Bükin’e emanet

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Körfez İlçe Başkanlığı görevine atadığı Mustafa Bükin’e yetki belgesini verdi. Bükin’den beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, başarı dileklerini iletti. Darıca İlçe Başkanlığı atamasının da en kısa sürede yapılacağını vurgulayan Çakır, sahada aldıkları enerjiyle teşkilatlanma çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.
MUSTAFA BÜKİN KİMDİR?
Aslen Bingöllü olan Mustafa Bükin, 1 Nisan 1991 İstanbul doğumlu. 1995 yılından itibaren Kocaeli’de yaşayan iş insanı Bükin, evli ve 2 çocuk babası.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.