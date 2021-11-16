Şanlı’ya ilk tebrik Çeker’den

Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, hafta sonu gerçekleştirilen Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi’nin seçimlerinden galip olarak çıkan ve yeniden başkanlığa seçilen Yaşar Şanlı’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Şanlı’ya ilk hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Başkan Ömer Çeker, ziyarette çikolata ve kahve hediyesini de takdim etti. Ziyarette bir konuşma yapan Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Yaşar Şanlı başkanımızı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi Başkanı Yaşar Şanlı ise, “Türk Sağlık-Sen’in değerli Başkanı Ömer Çeker’in ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Varlığı daim olsun. Birlik beraberlik içerisinde Türkiye Kamu-Sen’in iki büyük ana gücü olan Türk Sağlık-Sen ve Türk Eğitim-Sen birlikte güzel işler yapacaktır. Sağ olsun var olsun” dedi. Ziyaret anısına Başkan Çeker, Başkan Şanlı’ya kahve ve çikolata ikramında bulunarak, Türk örf ananelerinde bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olduğu ve tatlının da “Tatlı yiyip tatlı konuşalım” anlamına gelmesi nedeniyle böyle bir ikramda bulunduğunu ifade etti.