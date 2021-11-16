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16 Kas 2021 - 14:54- Gündem G: 16 Kas 2021 - 14:55

Körfez’den Çat’a ‘kardeşlik’ köprüsü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, beraberindeki heyetle birlikte ‘Kardeş Belediye’ olan Erzurum Çat’a ziyarette bulundu.
Körfez’den Çat’a ‘kardeşlik’ köprüsü mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz ay meclis kararı ile ‘kardeş belediye’ protokolü imzalanan Erzurum Çat Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın daveti üzerine Başkan Söğüt ile birlikte; Başkan yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt, Levent Yılmaz, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, meclis üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir, Körfez Çatlılar Derneği Başkanı Selami Laçin de katıldı.

“GÜZEL İŞLERE İMZA ATMIŞLAR”

Başkan Söğüt ve beraberindeki heyet ilk olarak Erzurum Çat Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada Başkan Melik Yaşar ve Başkan yardımcısı Bekir Sarıgül tarafından karşılanan heyet daha sonra ilçede yürütülen çalışmaları inceledi. Çat’ın tarihi ve turistik alanlarını da gezen Başkan Söğüt, “Kardeş belediyemiz Çat’ta bizleri en güzel şekilde ağırlayan Başkanımız Melik Yaşar’a teşekkür ediyorum. 2,5 yılda güzel işlere imza atmışlar. Hem proje üretmişler hem de gönül kazanmışlar” dedi.
# proje, AKP

16 Kas 2021 - 14:54 - Gündem

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