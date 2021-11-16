Nuh Çimento MTAL’de sağlık eğitimi verildi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde "Sağlıklı Diyabet Menüsü Uygulaması" yapıldı. Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda geleceğin aşçılarına Diyetisyen Müge Çınar tarafından diyabette beslenme konusunda eğitim verildi. Aşçılık Bölümü öğretmenleri Fatma Zehra Atasever, Sümeyye Kaplan ve Dyt. Müge Çınar gözetiminde; protein, karbonhidrat, yağ oranları dengeli ve her diyabet hastasının evinde yapabileceği sağlıklı diyabet menüsü, aşçılık bölümü 10. sınıf öğrencileri tarafından yapıldı.
TOKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR
Diyabet Günü faaliyetleri kapsamında yapılan etkinlikte Nuh Çimento MTAL Müdürü Süleyman Toktaş diyabet ve sağlıklı beslenme eğitimlerinin öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak devam edeceğini dile getirerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.Program; birbirinden leziz sağlıklı diyabet menüsü tadımı ve diyabet farkındalığı sloganları ile çekilen toplu fotoğrafınardından tamamlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.