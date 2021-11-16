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16 Kas 2021 - 14:54- Eğitim G: 16 Kas 2021 - 14:56

Nuh Çimento MTAL’de sağlık eğitimi verildi

Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde "Sağlıklı Diyabet Menüsü Uygulaması" kapsamında geleceğin aşçılarına birbirinden lezzetli menüler ile ilgili eğitim verildi
Nuh Çimento MTAL’de sağlık eğitimi verildi mask

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde "Sağlıklı Diyabet Menüsü Uygulaması" yapıldı. Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda geleceğin aşçılarına Diyetisyen Müge Çınar tarafından diyabette beslenme konusunda eğitim verildi. Aşçılık Bölümü öğretmenleri Fatma Zehra Atasever, Sümeyye Kaplan ve Dyt. Müge Çınar gözetiminde; protein, karbonhidrat, yağ oranları dengeli ve her diyabet hastasının evinde yapabileceği sağlıklı diyabet menüsü, aşçılık bölümü 10. sınıf öğrencileri tarafından yapıldı.

TOKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Diyabet Günü faaliyetleri kapsamında yapılan etkinlikte Nuh Çimento MTAL Müdürü Süleyman Toktaş diyabet ve sağlıklı beslenme eğitimlerinin öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak devam edeceğini dile getirerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.Program; birbirinden leziz sağlıklı diyabet menüsü tadımı ve diyabet farkındalığı sloganları ile çekilen toplu fotoğrafınardından tamamlandı.

# sağlık, eğitim

16 Kas 2021 - 14:54 - Eğitim

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Nuh Çimento MTAL’de sağlık eğitimi verildi mask
Nuh Çimento MTAL’de sağlık eğitimi verildi
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