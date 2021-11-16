İzmit Çarşısı ekibinden İKM’ye ziyaret

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Çarşısı ekibi, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. İKM Başkan Yardımcısı Turan Şahin ve İKM Kadın Kolları Başkanı Berrin Deniz ile bir araya gelen İzmit Çarşısı ekibi, dernek ve çarşı arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
SIKI İŞBİRLİĞİ
Yerel, küçük işletme ve kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini belirten İKM Başkan Yardımcısı Turan Şahin, esnafın her sorunuyla yakından ilgilendiklerini ve İzmit Çarşısı ile olası iş birliklerine açık olduklarını söyledi. Blonya Sanat Evi adı ile aynı zamanda bir İzmit Çarşısı üreticisi olan İKM Kadın Kolları Başkanı Berrin Deniz ise gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretlerinde İzmit Çarşısı’nı sık sık dile getirdiklerini aktardı.
DAYANIŞMA BULUŞMALARI’NA DAVET
İzmit Çarşısı Üretici İlişkileri Sorumlusu Hatice Hanne Uysal, İKM ve İzmit Çarşısı’nın aynı amaçlar doğrultusunda hareket etmesinin değerli olduğunu belirtirken, İzmit Çarşısı İletişim ve İçerik Sorumlusu Kamer Oğur Günaydın ise her hafta çevrimiçi ortamda düzenlenen İzmit Çarşısı Dayanışma Buluşmalarında İKM’yi ağırlamak istediklerini kaydetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.