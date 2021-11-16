İzmit Çarşısı ekibinden İKM’ye ziyaret

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Çarşısı ekibi, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. İKM Başkan Yardımcısı Turan Şahin ve İKM Kadın Kolları Başkanı Berrin Deniz ile bir araya gelen İzmit Çarşısı ekibi, dernek ve çarşı arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

SIKI İŞBİRLİĞİ

Yerel, küçük işletme ve kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini belirten İKM Başkan Yardımcısı Turan Şahin, esnafın her sorunuyla yakından ilgilendiklerini ve İzmit Çarşısı ile olası iş birliklerine açık olduklarını söyledi. Blonya Sanat Evi adı ile aynı zamanda bir İzmit Çarşısı üreticisi olan İKM Kadın Kolları Başkanı Berrin Deniz ise gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretlerinde İzmit Çarşısı’nı sık sık dile getirdiklerini aktardı.

DAYANIŞMA BULUŞMALARI’NA DAVET

İzmit Çarşısı Üretici İlişkileri Sorumlusu Hatice Hanne Uysal, İKM ve İzmit Çarşısı’nın aynı amaçlar doğrultusunda hareket etmesinin değerli olduğunu belirtirken, İzmit Çarşısı İletişim ve İçerik Sorumlusu Kamer Oğur Günaydın ise her hafta çevrimiçi ortamda düzenlenen İzmit Çarşısı Dayanışma Buluşmalarında İKM’yi ağırlamak istediklerini kaydetti.