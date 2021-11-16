İş insanı Baştürk, FETÖ Davası’ndan beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), darbe girişimiyle çok can yaktı. O dönem her sektörde FETÖ avı başladı. İhbarlar değerlendirilip binlerce kişi FETÖ’den yargılandı. Bazı kişiler aylarca hapis yattıktan sonra beraat etti. FETÖ’den yargılanıp beraat edenlerden biri de iş insanı ve MOBESKO eski Başkanı Ramazan Baştürk’tü. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Ramazan Baştürk hakkında 7 Ekim 2021 tarihinde beraat kararı verildi ve beraat kararı temyiz edilmeyerek 15 Ekim 2021 tarihindekesinleşti.

ÖNCE SALINDI, 15 TEMMUZ’DAN SONRA TUTUKLANDI

İş insanı Ramazan Baştürk, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım iş adamları ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alındı. 1 Haziran 2016 tarihinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınarak 6 Haziran 2016 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı’na mevcutlu olarak getirildi ve ifadesi dahi alınmadan salıverildi.Baştürk, 15.07.2016 FETÖ darbe girişimden sonra tekrar 21.07.2016 tarihinde gözaltına alındı. 23.07.2016 tarihinde adliyeye sevk edilerek 23.07.2016’da Kocaeli Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2016/395 sayılı kararı ile tutuklandı.

HESAP HAREKETLERİNDEN DOLAYI

Daha sonra düzenlenen 12.01.2017 tarihli iddianame ile Ramazan Baştürk aleyhinde verilen beyanların olduğu ve sanığın FETÖ terör örgütünün finans kuruluşu olan Bank Asya'da hesabı olduğu, yine bu hesabı örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda kullandığı ve para yatırdığı gerekçesiyle silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından cezalandırılması talebiyle Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/157 esas numarası ile kamu davası açılmıştı. Yapılan yargılama neticesinde sanığa isnat edilen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ALDI

Baştürk’ün eylemlerinin sıfatlı terör örgütü üyeliği kapsamında değerlendirilmediği, ancak Bank Asya hesap hareketlerinden dolayı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği kanaatiyle örgüte yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

YAKLAŞIK 10 AY TUTUKLU KALDI

Baştürk, 18.05.2017 tarihinde ise tahliye oldu, ancak yaklaşık 10 ay tutuklu kaldı.Mahkumiyet kararına karşı istinaf mahkemesine gidildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi itirazı esastan reddetmişti ve karar kesinleşti. Bunun üzerine Ramazan Baştürk tekrar cezaevine girdi ve yaklaşık 40 gün tutuklu kalarak denetimli serbestlik şartı ile tahliye oldu ve hüküm infaz edildi.

TEMYİZ TALEBİNDE BULUNDU

Bölge Adliye Mahkemesi’nce kesin olarak verilen hüküm, 24.10.2019 tarihinde ResmiGazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 5.K. ile temyiz yolunun açılması nedeniyle 05.11.2019 tarihinde temyiz talebinde bulundu. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi 2020/4595 esas ve 2021/2090 karar numaralı kararıyla sanığın söz konusu Bank Asya hesap hareketleri üzerinde detaylı inceleme yapılıp uzman bir bilirkişiden rapor alınması gerekliliği olduğu, ancak eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu belirterek hükmün bozulmasına karar verdi, dosyayı Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Söz konusu eksiklik mahkemece giderildi. Baştürk’e ait Bank Asya hesap hareketleri açılış tarihi itibariyle dosyaya celp edilerek bu hesap hareketleri üzerinde rapor düzenlenmek üzere dosya alanında uzman bilirkişiye tevdi edildi. Ramazan Baştürk savunmalarında atılı suçlamayı kabul etmedi. Bank Asya hesap hareketlerinin rutin bankacılık işlemleri olduğunu hesabın şahsi hesap değil, yetkilisi olduğu işletmeye ait bir hesap olduğunu ifade etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU İNCELEDİ

Çağrı veya talimat üzerine bankaya para yatırmadığını da belirtti. 17.09.2021 tarihli bilirkişi tarafından düzenlenen rapor incelendi. Baştürk’ün savunmasını doğrular şekilde işlemlerin rutin ve ticari bankacılık işlemleri olduğu görüldü, hesap açılış tarihinin örgüt liderinin 2013 Aralık tarihli talimatından çok önce olduğu ve bu tarihten önce sanığın katılım hesabı açtığı (2010) ve kapattığı görülerek çok sayıda ticari işleyişle ve çek ödemelerinden kaynaklanan bankacılık işlem hareketlerinin olduğu anlaşıldı.

5 BANKASYA ÇALIŞANI DİNLENDİ

Baştürk’ün çağrı dönemlerine denk gelen tarihlerde ise, katılım hesabı ve yatırım gibi işlemler yapmadığı tespit edilerek Bank Asya hesap hareketlerinin örgütsel olmadığına kanaat edildi. Yine dosyada soruşturma aşamasında alınan ifadeleri bulunan, 5 Bank Asya çalışanı tanık olarak mahkeme huzurunda dinlendi. Verdikleri beyanlarda sanığı daha önce çalışmış oldukları Bank Asya müşterisi olmasından dolayı tanıdıkları, bunun dışında sanığın FETÖ/PDY yapılanması kapsamında irtibatı olup olmadığını bilmediklerini ifade etti. Tanıkların mahkeme huzurunda verdikleri beyanlarına itibar edilmiş, okumadan imzaladıklarını söyledikleri ve kabul etmedikleri soruşturma aşamasında alınan beyanlar hükme esas alındı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Sonuç olarak eksik hususlar giderilerek yeniden yapılan yargılamada Baştürk’ün Bank Asya hesap hareketlerinin örgütsel olmadığı, hesabına çağrı veya talimat üzerine para yatırmadığı değerlendirildi. Bu husus dışında cezalandırılması için aleyhinde başkaca somut, kesin ve maddi delil elde edilemeyen sanık hakkında 07.10.2021 tarihinde beraat kararı verildi. Beraat kararı temyiz edilmeyerek 15.10.2021 tarihinde beraatı kesinleşti. Kısacası adalet geç de olsa tecelli etti. Ancak maalesef Ramazan Baştürk haksız yargılanma ve ceza almaktan dolayı büyük maddi ve manevi sıkıntılar yaşadı. Baştürk, manevi olarak yıprandı, ailesi zor günler geçirdi, ticari düzeni de büyük zarar gördü.