KOÜ’lü Öğrenciler ve Kadınlar Korosu KOCAELİ TÜRKÜLERİ’nde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alan araştırmaları sonucunda kayıt altına alınan Kocaeli Türküleri-2 Albümü için cumartesi akşamı özel bir konser düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve Yerel Kültür Platformu Yöresel Kadınlar Korosu, Kocaeli Türküleri-2 albümünde yer alan türküleri seslendirdi. Cuma akşamı muhteşem bir organizasyonla tanıtımı yapılan Kocaeli Türküleri-2 Albümü’ndeki türküler, cumartesi akşamı düzenlenen özel konserle ile bir kez daha gönülleri doldurdu. Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Başkan Tahir Büyükakın tarafından verilen Kent Müzesi müjdesinin, kendilerinin bayramı olduğunu söyledi.

YEREL KÜLTÜR SERGİSİ’Nİ GEZDİLER

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Kocaeli Türküleri-2 Albümü Özel Konseri’ni, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, KOÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Enver Mete Aslan, Kocaeli yerel kültür derneklerinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Konser öncesinde vatandaşlar, Kocaeli Kongre Merkezi içinde açılan ve Kocaeli kültürünü beşikten eşiğe gözler önüne seren Kocaeli Yerel Kültür Sergisi’ni gezdi. Sergiyi çok beğenen vatandaşlar, Kocaeli ritüellerinin ve geleneğinin yaşatıldığı alanlarda hatıra fotoğrafları çektirdi.

ÖĞRENCİ KOROSU SAHNEDE

Konuşmaların ardından sahneye ilk olarak Şef Yasin Koçman yönetimindeki Kocaeli Yerel Kültür Platformu Yöresel Kadınlar Korosu, yöresel kıyafetleri içinde geldi. Yöresel Kadınlar Korosu, Kocaeli Türküleri-2 Albümü’nde yer alan türküleri büyük bir başarı ile seslendirirken konuklar da alkışlarıyla koroya destek verdi. Kocaeli Türküleri-2 Albümü Özel Konseri’nin ikinci bölümünde ise Doç. Dr. Gülşen Erdal yönetimindeki öğrenci korosu sahne aldı.

İKİ KORODAN KANDIRA ÇARŞISI TÜRKÜSÜ

Konserin final türküsünü ise Kocaeli Yerel Kültür Platformu Yöresel Kadınlar Korosu ile Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin oluşturduğu koro birlikte seslendirdi. Her iki koro finalde “Kandıra Çarşısı” türküsünü icra etti. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, KOÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Enver Mete Aslan ve Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk koro şeflerine emeklerinden ötürü çiçek takdim ederek teşekkür etti.